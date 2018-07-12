West: "Lakers'ın LeBron'u alması çok zor olmadı"

LA Clippers'ın ön ofis yöneticisi ve eski Lakers efsanesi Jerry West, Lakers'ın LeBron James'i almak için düşünüldüğü kadar "büyük çaba sarfetmek durumunda kalmadığını" söyledi.
Kendisi de bir dönem Lakers'ın ön ofisinde görev almış olan West, şu açıklamalarda bulundu: "Lakers'a saygısızlık olmasın, ki her şeyi çok iyi hallettiler. Fakat, olanlara baktığımızda LeBron çok zor bir 'serbest oyuncu alımı' değildi. LeBron zaten L.A'e ve Lakers'a gelmek istiyordu. Düşünmesi gereken bir ailesi var. Burada bir evi var. Los Angeles'ta okumasını istediği bir oğlu var. Burada bir 'celebrity' olacak tabii ki. Burası arada bir kendini kaybedip, kendi olabileceği bir yer. Bunu her yerde yapamazsınız."
LeBron, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.