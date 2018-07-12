West: "Lakers'ın LeBron'u alması çok zor olmadı"

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LA Clippers'ın ön ofis yöneticisi ve eski Lakers efsanesi Jerry West, Lakers'ın LeBron James'i almak için düşünüldüğü kadar "büyük çaba sarfetmek durumunda kalmadığını" söyledi.Kendisi de bir dönem Lakers'ın ön ofisinde görev almış olan West, şu açıklamalarda bulundu:LeBron, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.