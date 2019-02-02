West Ham'dan Gary Medel itirafı!

Transfer dönemindeforması giyenile yakından ilgilenenephesinden önemli bir açıklama geldi., geride kalan transfer dönemi ile ilgili konuşurken bir de Medel itirafında bulundu.Tecrübeli teknik adam Beşiktaş forması giyen Medel ile ilgilendiklerinisözleriyle dile getirdi.West Ham, Şilili oyuncu ile yakından ilgileniş ancak siyah-beyazlı ekip transfere izin vermemişti. Gary Medel bu sezon siyah-beyazlı formayla 27 resmi maçta görev yaptı.