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West Ham'dan Gary Medel itirafı!

West Ham Menajeri Pellegrini, Gary Medel ile ilgilendiklerini söylerken ilginç ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham'dan Gary Medel itirafı!
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02 Şubat 2019 15:42
Transfer döneminde Beşiktaş forması giyen Gary Medel ile yakından ilgilenen West Ham United cephesinden önemli bir açıklama geldi.

West Ham United Menajeri Manuel Pellegrini, geride kalan transfer dönemi ile ilgili konuşurken bir de Medel itirafında bulundu.

Tecrübeli teknik adam Beşiktaş forması giyen Medel ile ilgilendiklerini ''Oyuncu satışı yapmadan bonservis ödeyeceğimiz oyuncularla ilgilenmedik. Bonservis ödeyebilmemiz için oyuncu satmamız gerekiyordu. İlgilendiğimiz tek oyuncu Gary Medel oldu çünkü bize onun serbest olduğu söylendi. Ancak gördük ki öyle değilmiş'' sözleriyle dile getirdi.

West Ham, Şilili oyuncu ile yakından ilgileniş ancak siyah-beyazlı ekip transfere izin vermemişti. Gary Medel bu sezon siyah-beyazlı formayla 27 resmi maçta görev yaptı.



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