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Wenyen Gabriel, New Orleans Pelicans'da

ESPN'den Andrew Lopez, Wenyen Gabriel'ın, Portland Trail Blazers'dan ayrılarak New Orleans Pelicans'a iki yıllık veteran minimum anlaşma ile katılacağını aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Andrew Lopez, Wenyen Gabriel'ın, Portland Trail Blazers'dan ayrılarak New Orleans Pelicans'a iki yıllık veteran minimum anlaşma ile katılacağını aktardı.

Lopez, Gabriel'ın anlaşmasının ikinci sezonunda bir takım opsiyonu olduğunu belirtti.

Pelicans'ın ayrıca, Ağustos ayında devam eden NBA sezonunda bubble'da takımla beraber bulunmuş olan Sindarius Thornwell'i de kadroda tuttuğu açıklandı. Bu, geçtiğimiz Şubat ayında Blazers'a katılan Gabriel için, birkaç aylık bir süre içindeki ikinci takımı oldu.

Trevor Ariza karşılığında Kent Bazemore'u Sacramento'ya gönderen anlaşmanın bir parçası olan Gabriel, 19 maçta oynamış ve 2.3 sayı ile 2.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Zach Collins'in sakatlığı sonrasında Portland'ın rotasyonunun daha büyük bir parçası olan Gabriel, playoffların ilk turunda Los Angeles Lakers'a karşı dört maçta yer almış, iki kez başlangıç kadrosunda yer almıştı.


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