San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, önümüzdeki birkaç yıl için rakipleri adına "endişe duyduğunu" söyledi.



Fransa'yı 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalyaya taşıyan Wembanyama, gelişme sürecinin emin adımlarla ifade ettiğinin farkında olduğunu ima ederek, şu açıklamaları yaptı:



"Öğrenme sürecindeyim ve birkaç yıl içinde rakiplerim için endişeleniyorum."



Bu rakiplerinin NBA'deki mi yoksa rakip milli takımlardaki oyuncular mı olduğunu kastettiği sorulduğunda ise, 20 yaşındaki oyuncu "Her yerdeki" yanıtını verdi.



Fransa Milli takımı için oyunun her iki tarafında da sansasyonel performanslar ortaya koyan Wemby, ekibin sayı, ribaund, asist, top çalma, blok ve üç sayılık atış kategorilerinde turnuvayı lider olarak tamamlamıştı.



Altın madalya maçında en iyi performansını sergileyen Spurs yıldızı, 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmuştu.



İlk sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü almasının ardından, Wemby'nin önümüzdeki sezon bir sıçrama yapması bekleniyor. Takım, genç oyuncunun deneyim kazanmasına yardımcı olma amacıyla oyun kurucu pozisyonunda Chris Paul'u kadroya katmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU