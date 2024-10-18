Wembanyama: "NBA'de yeni şeyler icat etmek istiyorum"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama NBA'de "yeni şeyler icat etme" arzusunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama: 'NBA'de yeni şeyler icat etmek istiyorum'
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18 Ekim 2024 14:49
San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama NBA'de "yeni şeyler icat etme" arzusunu dile getirdi.

Sports Illustrated'dan Chris Mannix ile yaptığı röportajda Wembanyama, keşfedilmemiş potansiyelinden bahsetti ve NBA'de yeni bir çığır açmayı hedeflediğini söyledi:

"Fiziksel potansiyelimin beni nereye götüreceğini bilmiyorum. Henüz her şeyi tamamen keşfetmediğime eminim. Bir gün yeni şeyler icat etme fırsatım olması üzerine çalışmak istiyorum. Hala ne yaptığımı bilmiyorum ama en azından alışkanlıklarım doğru."

20 yaşındaki oyuncu, önceki sezonun "bir rüya gibi geçtiğini" ve "daha büyük bir şeyin izinde gidiyor gibi" hissettirdiğini, ancak ikinci yılına girerken her şeyin "çok farklı" hissettirdiğini de sözlerine ekledi.

2023 NBA Draftı'nın 1 numaralı seçimi olan Wembanyama, Yılın Çaylağı ödülünü evine götürme yolunda maç başına ortalama 21,4 sayı, 10,6 ribaund, 3,9 asist ve 3,6 blok kaydetmiş, geçtiğimiz yaz ise Paris Olimpiyatları'nda Fransa Milli takımıyla gümüş madalya kazanmıştı.

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