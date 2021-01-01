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Warriors, Simmons takası konusunda "ikiye bölündü"

Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için takas yapma konusunda "ikiye bölündüğü" bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için takas yapma konusunda "ikiye bölündüğü" bildirildi.

Warriors ekibinin Simmons takasıyla ilgilenen takımlar arasında yer alabileceği, ancak Avustralyalı oyuncunun takım için uyumlu olup olmayacağı konusunda hala bir fikir ayrılığı olduğu açıklandı.

NBC Sports Bay Area, bu durumu şu şekilde paylaştı:

"Kaynaklara göre Warriors bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları, özellikle hızlı hücumda top yönlendirme konusunda iki yetenekli oyuncuya sahip olma konusunda büyük bir potansiyel görüyor. Simmons ayrıca Green'den altı yaş daha genç.

Ancak diğerleri ise, sahada şutör olmayan iki oyuncunun bulunmasının, özellikle playofflarda, kadro Stephen Curry ve Klay Thompson olsa bile bir hücumu fazlasıyla yaralayabileceğine inanıyor."

Warriors'ın ilk beşinde, halihazırda şut atmayan point forvet rolünde Draymond Green bulunuyor. Simmons'ın ekibe katılması durumunda, benzer bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Philadelphia, takımdan ayrılma niyetinde olan Simmons'ı karşılığında bir All-Star almayı umarak takas bloğuna koymuş, fakat bu gerçekleşmemişti.


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