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Warriors, 76ers'ın Simmons için fiyatını fazla buldu!

Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers'dan Ben Simmons için gelen yüksek fiyatlı teklifi reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers'dan Ben Simmons için gelen yüksek fiyatlı teklifi reddettiği bildirildi.

Warriors, Simmons için takas görüşmelerine girmeye ilgi gösteren takımlar arasındaydı.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Warriors, Simmons için yapılan James Wiseman, Andrew Wiggins, 2021 NBA Draftı'nın 7. ve 14. seçimleri ile gelecekteki iki ilk tur Draft hakkının bulunduğu bir teklifi reddetti.

Sixers'ın, playofflardaki performansları nedeniyle değeri düşen Simmons için 'James Harden-vari' bir takas paket almayı umduğu bildirilmişti.


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