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Wall, Wizards'a dönüş ihtimalini "memnuniyetle karşılıyor"

Houston Rockets point guardı John Wall'un eski takımı Washington Wizards'a dönüşünü memnuniyetle karşıladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets point guardı John Wall'un eski takımı Washington Wizards'a dönüşünü memnuniyetle karşıladığı iddia edildi.

The Athletic'ten David Aldridge, Wall'un ligde kendisine yakın olan kişilerle bu konuyu bir süredir tartıştığını söyledi:

"Bradley Beal, Wall'un geri dönüşünü açıkça desteklemese de, olası bir yeniden birleşme durumunu göz ardı etmeyecektir.

Washington'ın Davis Bertans'ın maaşını Dallas'a gönderebilmiş olması, Wizards yönetiminin Kyle Kuzma ve Kentavious Caldwell-Pope'u Westbrook için DC'ye getiren işlem de dahil olmak üzere, etkili takaslar yapma yeteneklerine olan inancını güçlendirdi.

Ancak şimdi, takım başkanı Tommy Sheppard, ekibe Beal, Kuzma ve Kristaps Porzingis'i tamamlayabilecek bir point guard eklemek için hazır durumda."

Wall, 2020-21 sezonu öncesinde Wizards tarafından Rockets'a takas edilmişti. Bu sezon hiç forma giymeyen Wall'un sözleşmesinin bitmesine bir sezon daha bulunuyor.


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