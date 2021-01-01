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Wade: "Jordan dışında, favorim Q-Rich'ti"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski Chicago Bulls süperstarı Michael Jordan'ın dışında idol aldığı bir diğer oyuncunun, Quentin Richardson olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski Chicago Bulls süperstarı Michael Jordan'ın dışında idol aldığı bir diğer oyuncunun, Quentin Richardson olduğunu söyledi.

Şikago'da büyüyen ve çocukken en sevdiği oyuncunun Jordan olduğunu söyleyen Wade, NBA on TNT programında, DePaul Üniversitesi'nden Quentin Richardson'ı da idol aldığını belirtti.

"Michael Jordan dışında, Q-Rich en sevdiğim oyuncuydu. Ben ve Q-Rich'in koçu aynıydı, Gary Adams. Şuhu şad olsun. Gary bana Quentin Richardson'ın oyununu izlememi söylemişti. 'Profesyonel olmak istiyorsan böyle yap' demişti. Ben de aynen Q-Rich'in lisede oynadığı gibi oynamıştım. Onu idol almıştım."


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