Volkan Demirel: 'Tanıdığım 100 insandan 50'sini kaybettim'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan ve gelirlere deprem bölgelerine bağışlanacak olan özel maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Deprem bölgesinde hala çok ihtiyaç olduğunu söyleyen Demirel, "Deprem bölgesi için yapılması gereken o kadar çok şey var ki... Televizyondan bakınca olay daha farklı boyutta. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek için, orada zaman geçirip yaşamak gerekiyor." dedi.



Şehirde tanıdığı çoğu insanı kaybettiğini ifade eden Demirel, "Şu an yapılacak en güzel şey, yan yana durup Hatay'daki insanlara değerli hissettirmek. Ben oraya her gittiğimde insanlar umutlanıyor. Hatay'a gittiğimde tanıdığım 100 insan varsa 50'sini kaybettim." ifadelerini kullandı.



Son olarak işine devam edeceğini söyleyen Demirel, "Benim görevim futbol. Futbolla oradaki insanların yanında olmaya çalışacağım. Ben ekrana çıkıp insanların acılarını hatırlamasını istemiyorum. Bugün de burada bir futbol organizasyonu olduğu için konuşuyorum." dedi.

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