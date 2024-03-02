Volkan Demirel: 'Bütün hafta çalıştık, olmadı'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Çalıştıkları pozisyonlardan gol yediklerini söyleyen Demirel, "Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Kümede kalma mücadelesi hakkında konuşan Demirel, "Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI



Oyuncu değişiklikleri ve girdikleri pozisyonların skor bulmaya yetmediğini söyleyen Demirel, şunları kaydetti:



"Kazanmamız ya da puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü artık durumumuz kırmızı bölgeye doğru kesinleşti. Orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır, daha rahat edecektir. Önümüzde 10 haftada 30 puan var. İnşallah toplayabildiğimiz puanı toplayarak ligde kalmaya çalışacağız."



