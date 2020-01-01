Vogel, Dion Waiters'ın neler yapabileceğini görmek için meraklı!

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Dion Waiters'ın Lakers'ta neler yapabileceğini görmek için meraklı olduğunu söyledi.



Lakers'ın veteran oyuncusu Rajon Rondo'nun ameliyat gerektiren bir el sakatlığından kaybediyor olmasından ötürü, backcourt'unda yeni bir problemi bulunuyor. Rondo ameliyattan çıkana kadar altı ila sekiz haftayı kaçıracak ve iyileşme sürecine bağlı olarak playofflarda bir süre oynayıp oynamayacağı ise kesin değil.



Lakers ekibinin bu durumdan ötürü geleceğe yönelik endişesi, LeBron James dışında birisinin topu taşıyarak iş görebilmesi.



Quinn Cook ve Alex Caruso büyük olasılıkla bu fırsatı değerlendirecek kişiler olsalar da, Vogel, antrenman öncesinde medyaya Waiters'ın neler yapabileceğini merak ettiğini açıkladı:



"Dion Waiters'ın neler yapabileceğini görme ihtimali de hoşuma gidiyor. Rondo'yu kaybetmemizle, Dion'ın becerilerine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Maçlarda neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ancak bu boşluğu, tüm bu adamlar dolduracak."



Waiters, NBA sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce ekiple imzalamış olsa da, hala Lakers ile oynamadı ve sistemi, yeni gelen J.R. Smith ile aynı şekilde öğrenecek.



Yeni bir sistem öğrenmenin yanı sıra, Waiters, top hakimiyeti sayesinde, NBA bubble'ında maçlar başladığında rolü artan isimlerden olma ihtimaline sahip. Vogel, Waiters'ın neler yapabildiğini ve eski Miami Heat yıldızının Orlando'daki bu şampiyonluk kovalayan kadro için değerli bir varlık olup olamayacağını görmek istiyor gibi görünüyor.



