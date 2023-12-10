Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası tamamlandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.



Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle



PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2



Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 2-3



Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet: 1-3



Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-0



Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor: 3-2



Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş AYOS: 2-3



