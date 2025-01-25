Vitor Pereira, Arsenal'e karşı da boynu bükük

Arsenal, 34 dakika 1 kişi eksik oynadığı maçta Vitor Pereira'nın takımı Wolves'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vitor Pereira, Arsenal'e karşı da boynu bükük
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25 Ocak 2025 20:05
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Wolves ile Arsenal karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal, 43. dakikada genç futbolcusu Myle Lewis-Skelly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

0-0 devam eden maçta Wolves'tan Joao Gomes de 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 74. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 4 maçtır puan yüzü göremeyen Vitor Pereira'nın takımı Wolves, 16 puanda kaldı.

Arsenal ise 47 puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Wolves, gelecek hafta Aston Villa karşısında kötü serisini sonlandırmaya çalışacak. Arsenal ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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