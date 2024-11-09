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Virtus Bologna, Maccabi Tel Aviv'i devirip yeniden umut kazandı

THY EuroLeague'in 8. haftasında Virtus Bologna evinde Maccabi Tel Aviv'i 84-77 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Virtus Bologna, Maccabi Tel Aviv'i devirip yeniden umut kazandı
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09 Kasım 2024 01:33
Son güncelleme 09 Kasım 2024 01:48
THY EuroLeague'in 8. haftasında Virtus Bologna evinde Maccabi Tel Aviv'i 84-77 mağlup etti.

Bologna'da Ante Zizic 14 sayı - 9 ribaunt, Tornike Shengelia ise 16 sayı ile yıldızlaştı. Maccabi Tel Aviv'de ise Levi Randolph 21 sayı ile oynadı.

Bologna 2. galibiyetini alıp umutlanırken, Maccabi Tel Aviv 5. mağlubiyetini almış oldu.

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