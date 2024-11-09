THY EuroLeague'in 8. haftasında Virtus Bologna evinde Maccabi Tel Aviv'i 84-77 mağlup etti.



Bologna'da Ante Zizic 14 sayı - 9 ribaunt, Tornike Shengelia ise 16 sayı ile yıldızlaştı. Maccabi Tel Aviv'de ise Levi Randolph 21 sayı ile oynadı.



Bologna 2. galibiyetini alıp umutlanırken, Maccabi Tel Aviv 5. mağlubiyetini almış oldu.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



