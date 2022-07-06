Victoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Victoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
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06 Temmuz 2022 00:12
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

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