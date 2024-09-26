Victor Osimhen: 'Golüm yaklaşıyor'

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
ICARDI & BATSHUAYI SÖZLERİ
Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ÇOK ZORLU BİR LİG"
Victor Osimhen ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ligi çok yoğun, çok zorlu bir lig. Oldukça kaliteli bir takım var ve ben hâlâ adapte olmaya çalışıyorum. İlk golümü atmak istiyorum. Takıma çok yardımcı olduğumu düşünüyorum. PAOK'a gösterdikleri direnç nedeniyle saygım var. Zor bir maçtı ama galibiyeti hak ettik ve bunu aldığımız için mutluyum."
Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
ICARDI & BATSHUAYI SÖZLERİ
Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ÇOK ZORLU BİR LİG"
Victor Osimhen ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ligi çok yoğun, çok zorlu bir lig. Oldukça kaliteli bir takım var ve ben hâlâ adapte olmaya çalışıyorum. İlk golümü atmak istiyorum. Takıma çok yardımcı olduğumu düşünüyorum. PAOK'a gösterdikleri direnç nedeniyle saygım var. Zor bir maçtı ama galibiyeti hak ettik ve bunu aldığımız için mutluyum."