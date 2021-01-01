Victor Oladipo, Rockets'ın sözleşme teklifini reddetti!

Houston Rockets guardı Victor Oladipo'nun yakın zamanda Rockets'tan gelen iki yıllığı 45.2 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatması teklifini geri çevirdiği bildirildi.



Oladipo'nun, NBA'in toplu pazarlık sözleşmesi nedeniyle Rockets'ın kendisine ölü sezona kadar teklif edemeyeceği, daha uzun süreli bir sözleşme peşinde olduğu belirtildi.



Dört yıllığı 85 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunda bulunan 28 yaşındaki oyuncu için, Rockets'ın herhangi bir takas görüşmesinde bulunmadığı kaydedildi.



Houston ekibi Oladipo'yu, James Harden'ı Brooklyn Nets'e gönderen dört takımlı bir anlaşmanın bir parçası olarak Ocak ayında Indiana Pacers'dan kadrosuna katmıştı.



Oladipo, iki yıl önce sağ dizindeki kuadriseps sakatlığının öncesindeki formuna ulaşmaya çalıştığı Rockets'ta yer aldığı 12 maçta, 18.9 sayı, 4.9 ribaund, 4.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturmuş durumda.



