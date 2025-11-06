Veysel Bilen: 'Play-off'u garantiledik'

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bilen, Samsunsporlu futbolcuları tebrik etti.Bilen, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek,diye konuştu.Samsunspor'un "biz bitti demeden bitmez" sloganıyla son maça kadar mücadele edeceğini söyleyen Bilen,ifadelerini kullandı.