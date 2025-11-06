06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-057'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-155'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-051'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-252'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-054'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-053'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-055'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
2-054'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
1-056'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-256'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-052'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-056'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-257'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-157'

Veysel Bilen: "Play-off'u garantiledik"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Kasım 2025 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Veysel Bilen: 'Play-off'u garantiledik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bilen, Samsunsporlu futbolcuları tebrik etti.

Bilen, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'nde gol yemeden, sahamızda oynadığımız iki maçta üçer gollü galibiyetle bu gün 9 puana ulaştık. Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada emeği geçen başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve 17 bine aşkın bu gün burada bizi destelemeye gelen vefakar Samsunspor'a gönül vermiş taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gün aldığımız galibiyetle play off'u garantilemiş olduk." diye konuştu.


Samsunspor'un "biz bitti demeden bitmez" sloganıyla son maça kadar mücadele edeceğini söyleyen Bilen, "Şimdi önümüze yeni bir hedef koyduk. Play off'u garantilediğimize göre neden ilk 8 arasına girip rakibimizi beklemeyelim? Önümüzde pazar günü oynayacağımız ligde bir Eyüpspor maçımız var. İnşallah Eyüpspor maçında da taraftarlarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet alıp milli araya moralle gireriz. Oyuncu kardeşlerimiz her türlü övgüyü takdiri hak ediyorlar. Onları yürekten alkışlıyorum emeklerine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.