Vazgeçilmeyen adam Ferdi Kadıoğlu!

Stefan Kuntz'un vazgeçemediği isimlerin ilk sırasında Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Kadıoğlu, gösterdiği performans ve istekle, teknik heyetten tam not aldı.
Milli formayla da sezon boyunca Fenerbahçe'de oynadığı sol bek pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki oyuncu, gelecekte Stefan Kuntz'un planlarında önemli bir yeri olacağının mesajını bu karşılaşmalarda verdi.
Milli formayla da sezon boyunca Fenerbahçe'de oynadığı sol bek pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki oyuncu, gelecekte Stefan Kuntz'un planlarında önemli bir yeri olacağının mesajını bu karşılaşmalarda verdi.
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