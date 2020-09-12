VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı
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12 Eylül 2020 20:15
Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta erken bir penaltı kararı çıktı.

5. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut, ceza alanı içinde Kubilay Aktaş'tan geri döndü. Pozisyonun ardından VAR hakemi Atilla Karaoğlan, maçın orta hakemi Bahattin Şimşek'i pozisyonu incelmesi için ekrana davet etti.

Bahattin Şimşek incelemenin ardından elle oynamayı tespit etti ve Galatasaray lehine penaltıyı verdi. Topun başına gelen Falcao, 8. dakikada penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.



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