Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"

Liverpool'un yıldız stoper Virgil van Dijk, son zamanlarda aldıkları sonuçlar hakkında konuştu.

Van Dijk: 'Büyük bir kalite kaybettik'
Son 3 maçını kaybeden Liverpool, ligde liderliği Arsenal'e kaptırdı. Londra ekibi 16 puanla zirvede yer alırken, Arne Slot'un öğrencileri bir puan gerisinde bulunuyor.

477 MİLYON EURO HARCAMA

Bu sonuçlar, yaz transfer döneminde yapılan büyük harcamalara rağmen büyük bir şaşkınlık yarattı. Liverpool, tam 477 milyon euro harcayarak yazın en çok transfer harcaması yapan kulüp olmuştu.

İngiliz ekibi, Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KALİTE KAYBETTİK"

Ancak takım kaptanı Virgil van Dijk, bu transferlere rağmen mevcut kadronun önceki yıllara göre daha zayıf olduğunu düşünüyor:

"Kulüp transferlerde iyi iş çıkardı, ama bunlar gerçek anlamda eklemeler sayılmaz çünkü son yıllarda bizim için çok önemli olan büyük bir kaliteyi kaybettik," diyen Van Dijk, "Luis Díaz, Darwin Nunez, Jarell Quansah, Harvey Elliot... çok fazla kaliteli oyuncu gönderdik." ifadelerini kullandı.

Çözümün sadece çalışmak olduğunu vurgulayan Hollandalı savunmacı, "Artık çalışma zamanı. Sahada gerçekten çok iyi bir takım oluşturup tüm kulvarlarda rekabet etmeliyiz. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Liverpool, bir sonraki maçında 19 Ekim pazar günü saat Anfield'da Manchester United'ı konuk edecek.

