Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Sergen Yalçın tezahüratları yapıldı.



VALERIEN ISMAEL'E İSYAN



Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 2-1 geride olması ve oyunda istediklerini yapamamasının ardından tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." şeklinde tezahüratlarda bulundu.



DELE ALLI ISLIKLANDI



Beşiktaş taraftarının tepkisinin ardından oyuncu değişikliği geldi. Maçın 68. dakikasında Dele Alli kenara gelirken ıslıklandı ve yerine Cenk Tosun girdi. Salih Uçan da yerini Gedson Fernandes'e bıraktı.



Siyah-beyazlı takımda oyuna giren Cenk Tosun üç dakika sonra fileleri havalandırdı.



İSTİFA ÇAĞRISI



Maçın ardından Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu.



SERGEN YALÇIN SESLERİ



Beşiktaşlı taraftarlar, Valerien Ismael'e yönelik tepkisinin ardından Sergen Yalçın tezahüratları yapıldı.





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