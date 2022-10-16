Valerien Ismael'e istifa çağrısı

Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael ve İngiliz yıldız Dele Alli'ye tepki gösterdi. Taraftarlar, maç sonu istifa çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'e istifa çağrısı
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16 Ekim 2022 22:05
Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Sergen Yalçın tezahüratları yapıldı.

VALERIEN ISMAEL'E İSYAN

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 2-1 geride olması ve oyunda istediklerini yapamamasının ardından tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." şeklinde tezahüratlarda bulundu.

DELE ALLI ISLIKLANDI

Beşiktaş taraftarının tepkisinin ardından oyuncu değişikliği geldi. Maçın 68. dakikasında Dele Alli kenara gelirken ıslıklandı ve yerine Cenk Tosun girdi. Salih Uçan da yerini Gedson Fernandes'e bıraktı.

Siyah-beyazlı takımda oyuna giren Cenk Tosun üç dakika sonra fileleri havalandırdı.

İSTİFA ÇAĞRISI

Maçın ardından Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Valerien Ismael'e uzun süre istifa çağrısında bulundu.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Valerien Ismael'e yönelik tepkisinin ardından Sergen Yalçın tezahüratları yapıldı.

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