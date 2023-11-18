Milliler, Polonya ile 31 yıl sonra karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli Takım, Polonya ile 31 yıl sonra mücadele edecek.
A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü özel müsabakada karşılaşacağı rakibi Polonya ile 31 yıl sonra ilk kez mücadele edecek.
Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.
İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.
18. randevu
Türkiye ile Polonya, pazartesi oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.
Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.
İlk maç 100 sene önce
İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.
Milli takım en ağır üç yenilgisinden birini Polonya karşısında aldı
A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini pazartesi günkü rakibi Polonya karşısında yaşadı.
İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.
Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.
Türkiye ve Polonya arasındaki maçlar
Türkiye ile Polanya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Ay-yıldızı ekip, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynadı.
İnönü Stadı'nda oynanan 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını Türkiye 2-1 kazanmıştı.
18. randevu
Türkiye ile Polonya, pazartesi oynayacakları müsabakayla tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
Milliler, geride kalan 17 müsabakada, 3 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere bitti, Polonya ise 11 kez galip geldi.
Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gol gördü.
İlk maç 100 sene önce
İki ülke A milli futbol takımları, ilk kez 29 Haziran 1924'te karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Bu müsabaka, Türk Milli Takımı'nın tarihinde oynadığı 6. maç olarak kayıtlara geçti.
Milli takım en ağır üç yenilgisinden birini Polonya karşısında aldı
A Milli Futbol Takımı, tarihinde en ağır üç yenilgiden birini pazartesi günkü rakibi Polonya karşısında yaşadı.
İki kez İngiltere'ye 8-0 kaybeden Türkiye, Polonya karşısında da 1968'de oynadığı maçtan 8-0 mağlup ayrıldı.
Polonya'nın Chorzow şehrinde 24 Nisan 1968'de oynanan özel maçtan Polonya 8-0 galip ayrıldı ve bu maç Türkiye'nin o tarihe kadar aldığı en ağır yenilgi oldu.
Türkiye ve Polonya arasındaki maçlar
Türkiye ile Polanya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|27.10.1993
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|23.09.1992
|Poznan
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|17.04.1991
|Varşova
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-3
|14.11.1990
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
|11.12.1985
|Adana
|Özel
|1-1
|26.09.1984
|Slupsk
|Özel
|0-2
|05.12.1971
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|22.09.1971
|Krakow
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-5
|30.04.1969
|Ankara
|Özel
|1-3
|24.04.1968
|Chorzow
|Özel
|0-8
|27.09.1964
|İstanbul
|Özel
|2-3
|22.09.1963
|Poznan
|Özel
|0-0
|19.05.1957
|Varşova
|Özel
|1-0
|16.11.1956
|İstanbul
|Özel
|1-1
|12.09.1926
|Varşova
|Özel
|1-6
|02.10.1925
|İstanbul
|Özel
|1-2
|29.06.1924
|Lodz
|Özel
|0-2
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Macaristan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0