Beşiktaş'ta listeye Praglı sağ bek!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Siyah beyazlı takım, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu trnasfer listesine ekledi.
Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi.
Başarılı futbolcu ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyordu.
Geçtiğimiz sezon Prag'da 28 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlı takım, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu trnasfer listesine ekledi.
Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi.
Başarılı futbolcu ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyordu.
Geçtiğimiz sezon Prag'da 28 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.