Fenerbahçe başkanlık seçiminde Dusan Tadic sürprizi!

Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde bir kongre üyesi oyunu Dusan Tadic'ten yana kullandı.

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Fenerbahçe başkanlık seçiminde Dusan Tadic sürprizi!
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09 Haziran 2024 16:01
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimine sürpriz görsel damga vurdu.

Sarı lacivertli takımda bir kongre üyesi oy kullandığı sandığa Dusan Tadic pusulası koydu.

Fenerbahçeli üye, o anı telefonunun kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu fotoğraf karesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

İŞTE O FOTOĞRAF


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