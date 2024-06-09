Fenerbahçe başkanlık seçiminde Dusan Tadic sürprizi!

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimine sürpriz görsel damga vurdu.
Sarı lacivertli takımda bir kongre üyesi oy kullandığı sandığa Dusan Tadic pusulası koydu.
Fenerbahçeli üye, o anı telefonunun kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu fotoğraf karesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.
İŞTE O FOTOĞRAF
Sarı lacivertli takımda bir kongre üyesi oy kullandığı sandığa Dusan Tadic pusulası koydu.
Fenerbahçeli üye, o anı telefonunun kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu fotoğraf karesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.
İŞTE O FOTOĞRAF
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