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Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna

Osasuna, Leganes ile sözleşmesi biten Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 29 Mayıs 2025 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 11:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna
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La Liga ekiplerinden Osasuna, Leganes ile sözleşmesi sona eren Valentin Rosier ile anlaşmaya vardı.

Osasuna, Valentin Rosier ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Rosier'in, LaLiga'daki serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlendi.

Fransız futbolcu, 30 Haziran'da serbest oyuncu statüsünde Osasuna kulübüne katılacak. 

Rosier, bu sabah Navarra Üniversitesi Kliniği'nde sağlık kontrollerinden geçti ve sezon öncesi hazırlık kampına katılmasıyla birlikte resmi olarak tanıtılacak.

28 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier, geçen sezon forma giydiği Leganes ile 36 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.


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