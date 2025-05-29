Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna

La Liga ekiplerinden Osasuna, Leganes ile sözleşmesi sona eren Valentin Rosier ile anlaşmaya vardı.



Osasuna, Valentin Rosier ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Rosier'in, LaLiga'daki serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlendi.



Fransız futbolcu, 30 Haziran'da serbest oyuncu statüsünde Osasuna kulübüne katılacak.



Rosier, bu sabah Navarra Üniversitesi Kliniği'nde sağlık kontrollerinden geçti ve sezon öncesi hazırlık kampına katılmasıyla birlikte resmi olarak tanıtılacak.



28 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier, geçen sezon forma giydiği Leganes ile 36 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.



