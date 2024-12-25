Valencia'da Baraja yerine Carlos Corberan

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da yeni teknik direktör belli oldu.Ruben Baraja ile yollarını ayıran İspanyol ekibi, teknik direktörlük görevine Carlos Corberan'ın getirildiğini açıkladı.Valencia'dan yapılan açıklamada 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.Corberan, daha önce; Huddersfield, Olympiakos, West Bromwich gibi takımlarda çalışmıştı.Valencia, ligde oynadığı 17 maçta topladığı 12 puanla 19. sırada yer alıyor.