Valencia 8 maç sonra kazandı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Valencia, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.



Mestella'da oynanan karşılaşmayı Valencia tek golle kazanarak teknik direktör değişikliği sonrası 9 maçlık aradan sonra ilk galibiyetini aldı.



Karşılaşmada Valencia'ya galibiyeti getiren tek gol 40. dakikada Zubeldia'nın kendi kalesine attığı golle geldi.



Valencia, Gennaro Gattuso'nun ardından göreve gelen kulübün efsane isimlerinde Ruben Baraja yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Haftaya üçüncü sırada giren Real Sociedad ise aldığı mağlubiyetle ağır yara aldı.



Bu galibiyetle Valencia 23 puana yükseldi ve maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.





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