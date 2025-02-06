Unutmadık. Unutmayacağız.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.



