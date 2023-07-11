Union Berlin yeni transferini açıkladı

Takımda fazla oyuncusu bulunan Chelsea 20 yaşındaki genç yeteneği David Datro Fofana'yı, Union Berlin'e kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; fc-union-berlin.de
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Union Berlin yeni transferini açıkladı
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11 Temmuz 2023 13:13
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 13:15
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Union Berlin, Chelsea'de forma giyen David Fofana'yı bir yıllığına kiraladı.

İngiliz ekibinin ocak ayında Molde'den transfer ettiği ve 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı Fofana'nın kiralanmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Chelsea formasıyla Premier Lig'de üç maça çıktı.

Union Berlin, 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

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