Union Berlin'den Schalke'ye tarihi fark!

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Frank Kramer'in ekibi Schalke 04 ile Urs Fischer'in yönetimindeki Union Berlin karşılaştı.



Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Union Berlin 6-1 kazanırken goller; 6. dakikada Morten Thorsby, 36 ve 46. dakikalarda Sheraldo Becker, 45+3'te Janik Haberer, 87 ve 90. dakikalarda ise Sven Michel'den geldi. Ev sahibi Schalke'nin 31. dakikada Marius Bülter ile penaltırdan bulduğu gol ise farklı skorun önüne geçemedi.



Bu sonuçla beraber 4 maçın sonunda 10 puana ulaşan Union Berlin maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 04, 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04 deplasmanda Stuttgart ile karşılaşırken, Union Berlin evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

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