Umtiti'nin transferi iptal oldu

Barcelona'daki durumu kördüğüm olan Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin Rennes'e transferi iptal oldu.



Barcelona'yı ve oyuncuyu ikna eden Rennes, Umtiti'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Rennes yönetimi kontrollerde yetersiz bulunan Umtiti'yi transfer etmeme kararı aldı ve transfer iptal oldu.



Yaklaşık 2 yıldır kadroya giremeyen Umtiti'yi elinden çıkarmak için her yolu deneyen Barcelona'nın planları böylelikle bir kez daha suya düşmüş oldu.



Yıllık 10 milyon euro garanti paraya oynayan 28 yaşındaki stoper Samuel Umtiti, 2015 yılında 25 milyon euryoa Lyon'dan transfer edilmişti.





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