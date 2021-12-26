Ümraniyespor zirve yarışında hata yapmadı!

Spor Toto 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 3-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Antonio Mrsic, 29. dakikada Yusuf Gültekin ve 90+4. dakikada Denizhan Taşkan kaydederken, Gençlerbirliği'nin tek golünü 62. dakikada Sandro Lima attı.
Ümraniyespor bu sonuçla 39 puana ulaşırken, Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak Cansız
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Dk. 84 Ercan Coşkun), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Del Valle (Dk. 75 Muammer Denizhan Taşkan), Onur Ayık, Bammou
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 53 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 46 Belyaev), Aksel Aktaş (Dk. 84 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Musa Şahindere (Dk. 46 Eleke), Lima
Goller: Dk. 10 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 29 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90+4 Muammer Denizhan Taşkan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 62 Lima (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 22 Aksel Aktaş, Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 3-1 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Antonio Mrsic, 29. dakikada Yusuf Gültekin ve 90+4. dakikada Denizhan Taşkan kaydederken, Gençlerbirliği'nin tek golünü 62. dakikada Sandro Lima attı.
Ümraniyespor bu sonuçla 39 puana ulaşırken, Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Oğuz Terzi, Burak Cansız
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç (Dk. 84 Ercan Coşkun), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Mrsic (Dk. 90+1 Mustafa Eser), Del Valle (Dk. 75 Muammer Denizhan Taşkan), Onur Ayık, Bammou
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 53 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Tshibola (Dk. 46 Belyaev), Aksel Aktaş (Dk. 84 Sallalich), Barış Alıcı (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Musa Şahindere (Dk. 46 Eleke), Lima
Goller: Dk. 10 Mrsic (Penaltıdan), Dk. 29 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90+4 Muammer Denizhan Taşkan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 62 Lima (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 22 Aksel Aktaş, Dk. 42 Tshibola (Gençlerbirliği)