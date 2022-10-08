HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
SON MAÇI KAYBETTİ
Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul temsilcisi, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
SERKAN DIŞINDA EKSİK YOK
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor. Ümraniyespor'da Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
SON MAÇI KAYBETTİ
Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul temsilcisi, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
SERKAN DIŞINDA EKSİK YOK
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor. Ümraniyespor'da Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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