Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı'ya veda!

Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı'ya veda!
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03 Aralık 2024 14:22
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, Şanlı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ümraniyespor'un Tuncay Şanlı ile ayrılık açıklamasını kısa süre içerisinde resmi olarak da yapması bekleniyor.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor, ligde 11. sırada yer alıyor.

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