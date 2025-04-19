Ümit Karan: "Okan Buruk'un 1 rekoru kaldı"

Ümit Karan, Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 2-0 yendiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Ümit Karan: 'Okan Buruk'un 1 rekoru kaldı'
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19 Nisan 2025 11:35
Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 2-0 yendiği maçın ardından Ümit Karan, Kale Arkası YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Karan, Okan Buruk'un yeni hedefini işaret etti:

"Bütün rekorları kırdın. Ufak ufak egon geliyor doğru mu? Hakkıdır. Geriye kaldı 1 rekor. 4 sene üst üste şampiyonluk. En önemli ve en değerli rekordur benim için Galatasaray tarihinde.

Orada Galatasaray furyası başladı. Her şeyi kırmışsın ama bir hedefin daha var, 4 sene üst üsteyi kırmak istersin." 

 

 
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