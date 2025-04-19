Ümit Karan: 'Okan Buruk'un 1 rekoru kaldı'

Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 2-0 yendiği maçın ardından Ümit Karan, Kale Arkası YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karan, Okan Buruk'un yeni hedefini işaret etti:
"Bütün rekorları kırdın. Ufak ufak egon geliyor doğru mu? Hakkıdır. Geriye kaldı 1 rekor. 4 sene üst üste şampiyonluk. En önemli ve en değerli rekordur benim için Galatasaray tarihinde.
Orada Galatasaray furyası başladı. Her şeyi kırmışsın ama bir hedefin daha var, 4 sene üst üsteyi kırmak istersin."
Karan, Okan Buruk'un yeni hedefini işaret etti:
"Bütün rekorları kırdın. Ufak ufak egon geliyor doğru mu? Hakkıdır. Geriye kaldı 1 rekor. 4 sene üst üste şampiyonluk. En önemli ve en değerli rekordur benim için Galatasaray tarihinde.
Orada Galatasaray furyası başladı. Her şeyi kırmışsın ama bir hedefin daha var, 4 sene üst üsteyi kırmak istersin."