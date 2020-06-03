Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ı değil Sevilla'yı istiyor

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool, Tottenham ve Sevilla arasında tercihini yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ı değil Sevilla'yı istiyor
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03 Haziran 2020 10:51
Gideceği takımın 1 numaralı kalecisi olmak isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı.

Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.

Liverpool'da dünyanın en iyi kalecileri arasında olan Alisson'un arkasında kalması muhtemel olan 24 yaşındaki Uğurcan, Tottenham'da da Hugo Lloris ve Paulo Gazzaniga ile rekabet içinde olacak. Uğurcan Çakır, Sevilla'da ise gider gitmez as kaleci olabilir.

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