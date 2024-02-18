Uğurcan Çakır'ın eşinden meşale tepkisi!

Pendikspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelede taraftarlar, sahaya meşale attı.
Bu meşalelerden bazıları Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye geldi. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kübra Çakır, sosyal medyadan, "Bravo size Allah'ınızdan bulun yeter!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Bu meşalelerden bazıları Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye geldi. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kübra Çakır, sosyal medyadan, "Bravo size Allah'ınızdan bulun yeter!" şeklinde bir paylaşım yaptı.