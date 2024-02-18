Uğurcan Çakır'ın eşinden meşale tepkisi!

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, Pendikspor karşılaşmasında sahaya meşale atılmasına sert tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Uğurcan Çakır'ın eşinden meşale tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 17:12
Son güncelleme 18 Şubat 2024 17:15
Pendikspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelede taraftarlar, sahaya meşale attı.

Bu meşalelerden bazıları Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye geldi. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kübra Çakır, sosyal medyadan, "Bravo size Allah'ınızdan bulun yeter!" şeklinde bir paylaşım yaptı.









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery