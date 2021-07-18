Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Haber; Sabah
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Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması
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18 Temmuz 2021 14:53
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak henüz net bir gelişme yaşanmadı.

Bordo-mavili yönetim, güçlü bir teklif için EURO 2020'yi bekliyordu. Ancak Milli Takım kötü bir performans gösterdi. Buna rağmen 25 yaşındaki eldiven kurtarışlarıyla kupada damga vurdu.

Trabzonspor, Uğurcan için en düşük 15 milyon euro'luk teklifler bekliyor. Henüz bu seviye görülmedi. Gözler de takımda kalma ihtimali artan Uğurcan'a çevrildi. Başarılı eldiven moral-motivasyonunun tam olduğunu belirtti, "Ben hazırım" mesajı verdi.

KULÜBÜN ÇIKARLARI BENİM İÇİN ÖNCELİK

Uğurcan Çakır, transfer olamadığı takdirde gururla Trabzonspor forması giymeye devam edeceğini belirtti. Yıldız kaleci "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımım için elimden gelen neyse yapacağım. Her zaman kulübümün çıkarlarının yanında oldum yine de olmaya devam edeceğim" dedi.


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