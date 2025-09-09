09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
0-014'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
0-013'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
0-013'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
0-014'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-012'
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a veda!

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, Trabzonspor camiasına veda etti. Çakır, "Herkese yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber: Sporx.com
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a veda!
Galatasaray, Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. 

Tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor camiasına veda etti.

Çakır, şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili Trabzonsporlular, Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor'da büyüdüm, öğrendim, yetiştim... Birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an, ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak. Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki; bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Evladınız Uğurcan."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
