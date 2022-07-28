Uğur Meleke: 'Ferdi bu hastalıktan kurtulmalı'

Bir hafta önceki maçın sonunda "Bu eşleşme 180 dakikada bitmez" demiştim. Gerçekten de bitmedi. Toplam 210 dakika iki deneyimli hocanın satranç müsabakası gibi geçti. Maalesef sonunda da oyuncu değişikliği hamlelerini doğru yapan Lucescu'nun kazandığı bir satranç müsabakası.



HOCASI YİNE DÜNYA ÇAPINDAYDI



Fenerbahçe, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde son kez boy gösterdiğinde ben de o sezonu stadyumlardan takip etmiştim; yayıncı kuruluş Star'ın yorumcusuydum. Enteresandır, Alex'li-Roberto Carlos'lu o kaliteli Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'nde Kadıköy'deki ilk maçı Dinamo Kiev'le idi. O gün de maçın favorisi Fenerbahçe görünüyordu. O gün de Fenerbahçe'nin hocası Dünya çapındaydı, Luis Aragones daha 3 ay önce İspanya'yı Avrupa şampiyonu yapmıştı. Ancak yine makine düzeninde bir takım olan Dinamo Kiev, 180 dakikanın sonunda Fenerbahçe'ye 1-0'lık üstünlük sağlamıştı.



İSMAİL O RİSKİ ALMAMALIYDI



Dün Kadıköy'deki maçı izlerken hafızamın beni 14 sene geriye götürme sebebi galiba şuydu: Fenerbahçe özellikle ilk bir saatte yine iyi oynadı. Yine pozisyonlar üretti. Ancak bu tarz maçlarda neticeyi küçük detaylar belirliyor. Mesela hakemin bu kadar kart çıkardığı, bu kadar temaslı oynanan bir maçta İsmail Yüksek'in öyle bir risk almaması gerek. Veya en azından Miguel Crespo daha mı erken girmeliydi? Çünkü kırmızı karttan iki dakika sonra Fenerbahçe ilk golü yedi maalesef.



FERDİ KOLUNU BAĞLAMAMALI



Penaltıyı kaçırmasına rağmen Enner Valencia dünün iyilerindendi, tüm pozisyonların içinde vardı. İsmail Yüksek yürekliydi, Osayi-Samuel canlıydı. Ferdi aslında iyi başlamıştı ama şu kollarını bağlama hastalığını terk etmesi gerek. Birinci golde Kedziora'ya verdiği fırsatın büyük nedeni kollarını bağlayıp kendini kilitlemesi.



SOL KANAT S.O.S VERİYORDU



İkinci gol öncesinde de Fenerbahçe'nin sol kanadı sürekli SOS veriyor, ama rakip sağ bek Karavaev'le Fenerbahçe'nin o dakikalardaki sol açığı Lincoln bir türlü gelmiyordu. Fenerbahçe'nin tüm hazırlık maçlarını da izledim, Bruma-Lincoln kanatlarına dönüldüğünde sarı lacivertlilerin iyi oynadığı bir bölüm ben hatırlamıyorum. Belli ki Jesus hatırlıyor ki, dün de Bruma-Lincoln riskini aldı yine.





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