UEFA'nın futbol konseyi projesi hayata geçiyor

UEFA'nın, karar alma süreçlerinde etkin rol oynayacak "Akil Adamlar Konseyi" (Futbol Konseyi) projesi hayata geçiyor.



UEFA'nın Futbol Konseyi ile projesi ile futbolda tüm paydaşların söz sahibi olacağı ancak gelecekte verilecek kararlarda en büyük payın teknik direktörler ve futbolcular olacağı aktarıldı.



Konseyin; oyun kuralları, VAR kullanımı, maç takvimi, genç oyuncuların gelişimi, art arta gelen maçların ardından oyuncuların refahı gibi konularda görüş belirteceği ifade edildi.



UEFA Futbol Başkanı Zvonimir Boban, UEFA Genel Sekretere Yarcımsıcı Giorgio Marchetti ve Hakem Direktörü Roberto Rosetti'nin projeye öncülük ettiği ifade edildi. UEFA'nın, söz konusu proje ile futbol dünyasında var olan tartışmalara çözüm bulmayı amaçladığı kaydedildi.



MATA DA KATILDI



Pazartesi günü Nyon'da bir araya gelen "Akil Adamlar Konseyi"nde Galatasaray'dan Juan Mata da yer aldı. Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde bir araya gelen konseyde yer alan isimlerden bazıları şu şekilde;



Carlo Ancelotti, Zidane, Mourinho, Gareth Bale, Fabio Capello, Paolo Maldini, Zanetti, Luis Figo, Mijatovic, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Patrick Vieira





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ