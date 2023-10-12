UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç ileri bir tarihe alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 15:59
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Maçın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak." bilgisi verildi.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery