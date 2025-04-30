UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları perşembe yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar perşembe TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar perşembe TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.