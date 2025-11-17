17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, Karadağ ile Hırvatistan arasındaki 2026 Dünya Kupası Elemesi maçını yönetecek.

calendar 17 Kasım 2025 13:45
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu mücadelesinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

 

