U21 Milli takımımız, Litvanya'yı 2 golle geçti!

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Türkiye, Litvanya'yı ağırladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-0 kazandı.
Millilerimizin gollerini 26. dakikada Başar Önal ve 84. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta 4 puana yükseldi. Litvanya ise 1 puanda kaldı.
Türkiye U21, bir sonraki maçında Macaristan deplasmanına gidecek. Litvanya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic (Karadağ)
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Dk. 59 Emre Demir), Eyüp Aydın (Dk. 80 Yunus Emre Konak), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Dk. 70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Emirhan Demircan)
Litvanya: Sivickas, Sapola, Slendzoka, Audinis, Burdzilauskas (Dk. 46 Setkus), Stankevicius, Michelbrink (Dk. 82 Sluta), Zevzikovas, Andrejev (Dk. 46 Matyzonok) (Dk. 56 Gudelevicius), Steponavicius, Jansonas (Dk. 82 Lickunas)
Goller: Dk. 26 Başar Önal, Dk. 85 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 64 Gudelevicius, Dk. 72 Stankevicius, Dk. 90 Slendzoka (Litvanya), Dk. 67 Eyüp Aydın (Türkiye)
