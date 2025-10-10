10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-090'
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-590'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-090'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-090'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-090'

U21 Milli takımımız, Litvanya'yı 2 golle geçti!

Türkiye U21 takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 10 Ekim 2025 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
U21 Milli takımımız, Litvanya'yı 2 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Türkiye, Litvanya'yı ağırladı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 2-0 kazandı.
Millilerimizin gollerini 26. dakikada Başar Önal ve 84. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta 4 puana yükseldi. Litvanya ise 1 puanda kaldı.

Türkiye U21, bir sonraki maçında Macaristan deplasmanına gidecek. Litvanya ise Hırvatistan ile karşılaşacak. 
Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic (Karadağ)

Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Dk. 59 Emre Demir), Eyüp Aydın (Dk. 80 Yunus Emre Konak), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Dk. 70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Emirhan Demircan)


Litvanya: Sivickas, Sapola, Slendzoka, Audinis, Burdzilauskas (Dk. 46 Setkus), Stankevicius, Michelbrink (Dk. 82 Sluta), Zevzikovas, Andrejev (Dk. 46 Matyzonok) (Dk. 56 Gudelevicius), Steponavicius, Jansonas (Dk. 82 Lickunas)

Goller: Dk. 26 Başar Önal, Dk. 85 Emirhan İlkhan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 64 Gudelevicius, Dk. 72 Stankevicius, Dk. 90 Slendzoka (Litvanya), Dk. 67 Eyüp Aydın (Türkiye)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.