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U20 Kadın Milliler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup etti. Elif İstanbulluoğlu, 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

calendar 02 Ağustos 2025 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 22:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
U20 Kadın Milliler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup etti.

Milliler, Portekiz'in Matasinhos kentinde düzenlenen turnuvada Letonya ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 26-14 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 41-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Letonya, son bölüme 51-50 önde girdi. Dördüncü periyotta yeniden oyun ağırlığını koyan Türkiye, müsabakayı 72-63 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Milli oyuncu Elif İstanbulluoğlu, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın İzlanda ile yapacak.

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