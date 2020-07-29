TV+'ta bayram coşkusu sporla yaşanacak

Türkiye'nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+'ta bu bayram spor coşkusu doyasıya yaşanacak. Tüm kullanıcıların Premium kategorisindeki tüm kanalları bayrama özel olarak ücretsiz izleyebileceği TV+'ta yeniden başlayan NBA'in ve dördüncü yarışı koşulacak Formula 1'in heyecanı da sporseverlerle buluşacak.

Haber; Sporx.com
TV+'ta bayram coşkusu sporla yaşanacak
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29 Temmuz 2020 14:49
Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, bayramda tüm abonelerine bayram hediyesi verecek. Türkiye'nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, bayram süresince premium kategorisindeki tüm kanallarını bütün kullanıcılarına ücretsiz şekilde açarken, sporseverleri de en iyilerin heyecanına ortak edecek. Dünyanın en değerli basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'in geri dönüşü bayramda TV+'ta olacak. Bayram boyunca, ABD'nin Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanacak 9 NBA maçı, canlı olarak TV+'tan yayınlanacak.

Formula 1'de kesintisiz heyecan yaşanacak
Dünyanın önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Formula 1'in 4'üncü yarışı da tüm detaylarıyla TV+'ta olacak. İngiltere'de yer alan Silverstone Pisti'ndeki hem antrenman turları hem sıralama turları hem de yarış mücadelesi bayramda TV+'takiS Sport'tan canlı yayınlanacak.

TV + CANLI YAYINLARI

31 TEMMUZ CUMA
01.30 Utah Jazz – New Orleans Pelicans
04.00 LA Clippers – LA Lakers
21.30 Orlando Magic – Brooklyn Nets

1 AĞUSTOS CUMARTESİ
01.30 Boston Celtics – Milwaukee Bucks
04.00 Houston Rockets – Dallas Mavericks
13.00 Formula 1 Britanya GP 3. Antrenman Turu
16.00 Formula 1 Britanya GP Sıralama Turları
20.00 Miami Heats – Denver Nuggets

2 AĞUSTOS PAZAR
01.00 New Orleans Pelicans – LA Clippers
16.10 Formula 1 Britnaya GP
22.30 Portland Trail Blazers – Boston Celtics

3 AĞUSTOS PAZARTESİ
03.30 Milwaukee Bucks – Houston Rockets



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