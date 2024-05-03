Alex Caruso, Hustle Ödülü'ne layık görüldü!

NBA, Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun 2023-24 sezonu Hustle Ödülü'nü kazandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Alex Caruso, Hustle Ödülü'ne layık görüldü!
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03 Mayıs 2024 12:06
NBA, Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun 2023-24 sezonu Hustle Ödülü'nü kazandığını duyurdu.

"Çabası ve etkisi istatistik kağıdında görünmeyen oyuncuya" verilen ödülün aday sıralamasında Toronto Raptors'ın forveti Scottie Barnes ve Golden State'ten Brandin Podziemski sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Caruso, sezonu maç başına top saptırma istatistiğinde birinci, kurtarılan toplarda beşinci ve yaptırılan hücum faullerinde ise yedinci sırada tamamladı.

2022-23 sezonu savunma ilk beşinin bir üyesi olan Caruso, aynı zamanda maç başına 1,7 top çalma ile bu alanda ligde en iyi dördüncü oyuncuydu.

Kariyerindeki ilk Hustle Ödülünü kazanan Caruso, bu onura erişen ikinci Bulls oyuncusu oldu. Thaddeus Young, 2020-21 sezonunda Chicago organizasyonunda yer alırken bu ödülü kazanan ilk isim olmuştu. Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart ise, ödülü birden fazla kazanan tek oyuncu konumunda.

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